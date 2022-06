Fotografije dneva (10. 6.)

Odpri galerijo

Venezuelska migranta Joel Garcia (24) in Yeisson Matamoros (22), člana skupnosti LGBT, ki sta del karavane, namenjene v ZDA, protestirata z zašitimi usti pri Nacionalnem inštitutu za migracije (INM) v Huixtli in zahtevata humanitarne vizume. Na tisoče migrantov je v sredo začelo prejemati začasne mehiške vizume, saj se pripravljajo na nadaljevanje poti proti ZDA. Migranti so postavili začasni tabor na košarkarskem igrišču v mehiškem mestu Huixtla. Foto: Pedro Pardo/Afp