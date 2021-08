Fotografije dneva (10. 8.)

Odpri galerijo

V bangladeškem mestu Faridpur so se zbrali opazovalci, saj se le redko zgodi, da v teh koncih v živo vidijo sladkovodnega krokodila, ki so ga potegnili iz tamkajšnje reke, potem ko so ga opazovalci divjih živali dva tedna neuspešno poskušali uloviti FOTO: Afp