Fotografije dneva (11. 4.)

Galerija

Portret dečka iz etnične skupine Shan med vsakoletnim tradicionalnim obredom prehoda za mlade dečke v budističnem templju Wat Ku Tao na severu Tajske. Dečki so posvečeni v budistične menihe začetnike. Svečano oblečeni in naličeni, so številni dečki, ki so si obrili glave, bili deležni simboličnega začetka večstoletnega posvečenja v šanske menihe. Foto: Manan Vatsyayana/Afp