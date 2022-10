Fotografije dneva (12. 10.)

Odpri galerijo

67-letna Oleksandra neguje svojega 66-letnega moža Nikolaja, ki so mu pred petimi meseci diagnosticirali raka na pljučih, ob loncu, postavljenem na njuni postelji, v katerem se zbira voda iz strehe, poškodovane zaradi obstreljevanja njunega doma brez osnovnih storitev v frontnem mestu Bakhmut v regiji Doneck. Vinogradniško in solinarsko naselje Bakhmut še vedno držijo in mračno branijo ukrajinske sile, vendar so njegovi obupani prebivalci že od maja na dosegu ruskega orožja. Foto: Yasuyoshi Chiba/Afp