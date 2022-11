Fotografije dneva (15. 11.)

Odpri galerijo

48-letna Hikma Meteab in njena triletna hčerka Ghufran živita v družinski hiši v iraški vasi Al-Bu Hussain, ki je locirana ob bregu izsušenega kanala. Hikmin mož Abbas Elwan je avgusta storil samomor, potem ko so bili poskusi iskanja vode za njegova izsušena kmetijska zemljišča neuspešni. Abbas je prejemal mesečno nadomestilo za brezposelnost, vendar se je zaradi zmanjševanja pridelka in naraščajočih cen hrane zadolžil. V obupu je poskušal kopati vodnjake, da bi gojil zelenjavo. Vsak vodnjak je stal toliko kot njegovo mesečno nadomestilo. Vsakič se je voda pojavila za nekaj dni, nato pa presahnila. »To je bilo njegovo zadnje upanje, a vode ni bilo,« je za Reuters povedal Abbasov brat Ali. Foto: Alaa Al-Marjani/Reuters