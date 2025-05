Fotografije dneva (16. 5.)

Galerija

Izrael nadaljuje napade. V bombardiranju civilnih domov na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, še več deset je ranjenih. V Indonezijsko bolnišnico v Bejt Lahiji so prepeljali več kot 30 mrtvih in več deset ranjenih, med njimi večinoma otroke in ženske. Iz bolnišnice v Džabaliji pa poročajo o najmanj petih mrtvih in 75 ranjenih. Včeraj je Izrael v Gazi ubil najmanj 136 ljudi. Od začetka vojne v Gazi je bilo ubitih več kot 53.000 Palestincev, od tega več kot 17.000 otrok, ranjenih pa skoraj 120.000. Foto: Afp