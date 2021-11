Fotografije dneva (17. 11.)

Odpri galerijo

Ana Paula Guimaraes izdeluje superrealistično lutko v svojem studiu v brazilskem mestu Contagem. Superrealistične lutke, imenovane »ponovno rojeni otroci« (Reborn Babies), vsebujejo podrobnosti, kot so nohti, trepalnice, žile, gube in lise na telesu, zaradi katerih so punčke videti kot pravi dojenčki. Punčke stanejo 1300 ameriških dolarjev, v povprečju pa jo izdeluje sedem dni. FOTO: Douglas Magno/AFP