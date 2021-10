Fotografije dneva (18. 10.)

Odpri galerijo

To je ena od fotografij, ki jih je ustvaril meriški fotograf Spencer Tunick v puščavski pokrajini okoli izraelskega mesta Arad, približno 15 kilometrov zahodno od Mrtvega morja. Okoli 300 udeležencev se je prijavilo za instalacijo golih fotografij, namenjeno opozarjanju sveta na pomen ohranjanja in obnove Mrtvega morja, edinstvenega naravnega vira in ene najbolj znanih izraelskih turističnih znamenitosti. FOTO: Menahem Kahana/Afp