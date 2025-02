Fotografije dneva (20. 2.)

Galerija

Oskrbnik in vodja oskrbe rezervata Ol Pejeta Zacharia Mutai boža enega od zadnjih dveh severnih belih nosorogov na svetu. 35-letna Najin in njena hči Fatu sta edina še živa severna bela nosoroga, ki sta ostala na Zemlji. Toda nedavni dosežek pomeni, da bi lahko svet letos praznoval nov zarodek severnega belega nosoroga. To bi pomenilo vrnitev podvrste, ki je bila po smrti zadnjega samca 2018 razglašena za izumrlo. Zaradi težav z maternico niti Sudanova hči Najin niti njegova vnukinja Fatu ne moreta zanositi do konca. Vendar Fatu še vedno proizvaja sposobna jajčeca, zato je kandidatka za umetno oploditev v epruveti (IVF). Foto: Simon Maina/Afp