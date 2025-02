Fotografije dneva (19. 2.)

Galerija

Trgovci in potniki so v torek zgodaj zjutraj spakirali svoje stvari in plačali vozovnice za dolgo pot z ladjo čez jezero Kivu na vzhodu DR Konga, prvo plovbo med dvema glavnima pristaniščema jezera po več tednih, potem ko so spopadi prekinili promet. V mestih in vaseh ob jezeru, ki meji na Ruando, že več mesecev divjajo boji med borci M23, ki jih podpira Ruanda, in vladnimi silami. Foto: Luis Tato/Afp