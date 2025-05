Fotografije dneva (20. 5.)

Galerija

Študenti likovne umetnosti v Phnom Penhu so danes pred spomenikom Choeung Ek ob vsakoletnem dnevu spomina uprizorili rekonstrukcijo zločinov Rdečih Kmerov. V črno oblečeni študenti so uprizorili grozote kamboškega genocida na nekdanjih poljih smrti v spomin na dva milijona ljudi, ki so jih rdeči kmeri pobili konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Foto: Tang Chhin Sothy/Afp