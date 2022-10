Fotografije dneva (21. 10.)

Odpri galerijo

Skrajni desničarji organizacije »Institut pour la Justice« so se zbrali na protestnem shodu v Parizu, da bi se poklonili umorjeni 12-letnici Loli, katere truplo so našli v plastični škatli v prtljažniku avtomobila Nedavni umor je pretresel celotno Francijo. Truplo žrtve so našli na SZ Pariza potem ko so jo prejšnji teden razglasili za pogrešano. 24-letna ženska iz Alžirije je bila hitro prepoznana kot glavna osumljenka in pridržana. Policija je ugotovila, da je imela v preteklosti psihične motnje. Foto: Emmanuel Dunand/Afp