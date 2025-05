Fotografije dneva (21. 5.)

Galerija

Ljudje držijo portrete tistih, ki so izginili med zadnjo diktaturo v Urugvaju, med udeležbo na Maršu tišine v Montevideu. Štiri desetletja po vrnitvi k demokraciji se Urugvaj še vedno sprašuje, kje je skoraj 200 zapornikov, ki so izginili med zadnjo vojaško diktaturo (1973-1985). In danes, tako kot že 30 let, množica ponovno hodi v tišini in zahteva napredek pri iskanju pogrešanih. Foto: Dante Fernandez/Afp