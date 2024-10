Fotografije dneva (22. 10.)

Galerija

Iz saharske puščave so prišle fotografije prvih poplav po pol stoletja. V dveh dneh ob koncu septembra je na več območjih na jugovzhodu Maroka padlo več dežja, kot ga v povprečju pade v celotnem letu. Približno 450 km južno od Rabata jenv 24 urah padlo več kot 100 mm padavin. Takšne padavine bi lahko v prihodnjih mesecih in letih spremenile vremenske pogoje v regiji. Ker je v zraku več vlage, prihaja do več izhlapevanja, kar povzroča nova neurja. Foto Af:p