Fotografije dneva (22. 4.)

Pogled na vrtačo dovolj široko, da lahko pogoltne avto, v okolici turškega mesta Konya. Vse pogostejše vrtače skrbijo tamkajšnje kmetje, saj se množijo in so vse bližje stanovanjskim domovom. Luknje, ki jih ustvari suša nastanejo, ko ne morejo več zadrževati teže zgornje plasti zemlje, saj prekomerna poraba podtalnice za namakanje zahteva svoj davek. Pri poskusu zmanjšanja porabe podtalnice so bili kmetje prisiljeni več zalivati polja in posledično višje račune za elektriko. FOTO: Volkan Nakipoglu/Afp