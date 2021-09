Fotografije dneva (23. 9.)

Odpri galerijo

Ta kombinacija fotografij, posnetih v Ingallu, na severu Nigera, prikazuje portrete članov fumanskih in tuareških nomadov iz Sahela in Sahare, ki so se udeležili festivala Cure Salee. Na tisoče ljudi je sodelovalo na tridnevnem festivalu, ki je potekal na obrobju starega trgovskega mesta Ingall. FOTO: Michele Cattani/Afp