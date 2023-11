Fotografije dneva (28. 11.)

Odpri galerijo

Policisti stojijo ob aktivistih okoljske skupine Greenpeace, ki so protestirali s sodom nafte, iz katerega se razliva rjava tekočina, pred kanclerstvom v Berlinu, kjer poteka vrh avtomobilske industrije. Nemška kanclerka je na vrhu avtomobilske industrije v kanclerskem uradu zbrala vladne predstavnike ministrstev za promet, gospodarstvo, delo in okolje, industrijska združenja ter domače in tuje avtomobilske proizvajalce in dobavitelje. Povabljeni so bili tudi predstavniki podjetij iz drugih povezanih sektorjev, kot so proizvajalci baterijskih celic in čipov. Foto: Tobias Schwarz/Afp