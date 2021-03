Fotografije dneva (29. 3.)

Odpri galerijo

V Barceloni se je v soboto odvil prvi večji post-covid koncert v živo. Rock koncerta španske glasbene skupine Love of Lesbian se je udeležilo okoli 5000 ljudi. Vse udeležence so isti dan testirali, v koncertni dvorani pa so morali ves čas nositi zaščitne maske. Testni koncert pa so izvedli tudi v Berlinu, ki pa se ga je udeležilo le okoli 70 obiskovalcev. FOTO: Lluis Gene/Afp