Fotografije dneva (4. 10.)

V teksaškem Austinu so organizirali Marš žensk po tem, ko je ameriška zvezna država Teksas uvedla skoraj popolno prepoved splava in dostopa do zdravil, ki povzročajo splav. V nekem trenutku se jim je zoperstavila skupina, ki novi zakon o prepovedi splava podpira. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters