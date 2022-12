Fotografije dneva (7. 12.)

Odpri galerijo

Pogled iz zraka prikazuje lavo iz severovzhodnega preloma vulkana Mauna Loa na Havajih. Največji aktivni vulkan na svetu je prvič po 40 letih zaživel in od 28. novembra bruha lavo in vroč pepel v spektakularnem prikazu besa narave. Reke staljene kamnine je bilo mogoče videti visoko na vulkanu, ki je na vrhu Velikega otoka izpuščal ogromne oblake pare in dima. Foto: Usgs/Afp