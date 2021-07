Fotografije dneva (7. 7.)

Odpri galerijo

»Kanadski otroci domorodnih plemen Inuitov in Métisov si zaslužijo najboljši možni začetek v življenju - odraščati v svojih skupnostih, spoznavati svojo kulturo in biti obkroženi z ljubljenimi,« je izjavil kanadski premier Justin Trudeau. Zato je kanadska vlada v sodelovanju z avtohtonimi partnerji podpisala zgodovinski sporazum o zakonu o otrocih, mladini in družinah staroselskih plemen, da bi izboljšala življenjske pogoje domorodnim otrokom in družinam ter zmanjšala število teh otrok v oskrbi. FOTO: Kayle Neis/Afp