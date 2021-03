Fotografije dneva (9. 3.)

Odpri galerijo

V Minneapolisu se je začelo sojenje nekdanjemu belopoltemu policistu Dereku Chauvinu, ki je obtožen umora temnopoltega Georgea Floyda. Posnetek policijskega nasilja nad Floydom in njegove smrti je sprožil množične proteste proti rasni neenakosti v ZDA in po svetu. Ko se je včertaj na stotine protestnikov zbralo blizu močno varovanega sodišča v Minneapolisu, je sodnik odredil, da je treba izbiro porote odložiti vsaj do torka. FOTO: Chandan Khanna/Afp