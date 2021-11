Frances Haugen: EU lahko s pravili postavi nov zlati standard

V nadaljevanju preberite:

Evropski parlament se je po odgovore na vprašanje, kako z zakonodajo na ravni Evropske unije zagotoviti varen splet, obrnil na Frances Haugen, podatkovno inženirko in nekdanjo uslužbenko Facebooka, ki je to jesen razkrila vrsto zaskrbljujočih informacij o tem, kako največje družabno omrežje na svetu deluje v ozadju.

»Tu sem zato, ker verjamem, da facebookovi produkti škodijo otrokom, ustvarjajo razlike, slabijo našo demokracijo in še mnogo več,« je poudarila žvižgačka, preden je evropskim poslankam in poslancem predstavila svoj pogled na to, kako bi se morala sedemindvajseterica lotiti regulacije delovanja družabnih omrežij.