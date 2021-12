Francija aretirala osumljenca za umor Džamala Hašodžija

Francoska policija je danes na glavnem pariškem letališču aretirala enega od osumljencev za umor savdskega novinarja Džamala Hašodžija leta 2018 na diplomatskem predstavništvu Savdske Arabije v Istanbulu, so navedli viri agenciji Reuters.

Osumljenca Kalida Alotaibija (33) je pridržala obmejna policija na podlagi naloga za aretacijo, ki ga je izdala Turčija, tik preden se je na letališču Charles de Gaulle vkrcal na let za Riad, so povedali viri blizu tožilstva in letališke uprave. V sredo naj bi ga privedli pred tožilstvo.

Alotaibi je eden od 26 Savdijcev, ki so v Turčiji obtoženi za umor Hašodžija. Med njimi sta tudi nekdanja pomočnika savdskega kronskega princa Mohameda bin Salmana. Turško sodišče je leta 2020 proti dvajsetim osumljencem v njihovi odsotnosti začelo sojenje za sodelovanje pri umoru kritika savdskega režima. Tožilci so pozneje njegovega umora obtožili še šest osumljencev iz Savdske Arabije, vendar nobeden od njih ni stopil pred turško sodišče.

Septembra 2020 je savdsko sodišče odpravilo leto prej izrečene smrtne kazni petim obtožencem za umor in jim izreklo 20-letne zaporne kazni. Še tri osebe pa je sodišče obsodilo na večletne zaporne kazni.

Vdova Hatice Cengiz. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Hašodži, ki je živel v prostovoljnem izgnanstvu v ZDA in pisal za časopis The Washington Post, je v savdsko veleposlaništvo v Istanbulu vstopil drugega oktobra 2018, da bi izpolnil dokumentacijo za poroko s turško zaročenko. Po navedbah ameriških in turških uradnikov ga je tam pričakala skupina najetih savdskih morilcev. Novinarja so zadušili, njegovo truplo, ki ga nikoli niso našli, pa razsekali.

Nagnusen zločin je sprožil mednarodne obsodbe, zahodne obveščevalne službe pa so za naročilo umora obtožile Mohameda bin Salmana.

Savdski kronski princ Mohamed bin Salman. FOTO: AFP

Današnja aretacija Alotaibija se je zgodila le nekaj dni potem, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron zagovarjal svojo odločitev, da bo na obisku po zalivskih državah obiskal tudi Savdsko Arabijo, ob čemer je dodal, da obisk ne pomeni, da je »pozabil« na Hašodžijev primer.

Turški premier Recep Tayyip Erdogan je izjavil, da je naročilo za umor Hašodžija prišlo »z najvišjih ravni« savdske vlade in da je primer povzročil napetosti med Ankaro in Riadom. Vendar pa Erdogan za umor nikoli ni neposredno obtožil Mohameda bin Salmana. V zadnjih mesecih so celo znamenja taljenja odnosov med Turčijo in Savdsko Arabijo.

Ob tretji obletnici umora je Hašodžijeva vdova Hatice Cengiz – med grozodejstvom nad svojim zaročencem znotraj diplomatskega predstavništva je nanj čakala pred vhodom konzulata – obtožila ZDA, da Savdske Arabije niso terjale za odgovornost.