Francija ujeta med interesi, posli in realpolitiko

Predsedniške volitve se bližajo, zato želi Emmanuel Macron, kot ne manjka kritik, negativnih in pozitivnih, pokazati Francozom, da je pod njim Francija še vedno velika. Za njim je mini turneja po Združenih arabskih emiratih, Katarju in Savdski Arabiji, kjer ima uradni Pariz svoje geostrateške interese in zaradi islamističnega terorizma, ki je pred leti organizirano pretresal francosko družbo, najbrž tudi strahove.

Francoski mediji se zadnje dni ukvarjajo z informacijo, da so Združeni arabski emirati (ZAE) kupili osemdeset francoskih rafalov in 12 helikopterjev, kar je ministrica za obrambo Florence Parly označila za »zgodovinsko pogodbo«. Veliko kupčijo, lovska letala so stala 16 milijard evrov, so sklenili v petek – s francoske strani se je podpisal generalni direktor Dassault Aviation Éric Trapier –, ko je predsednik Emmanuel Macron obiskal svetovno razstavo v Dubaju in se srečal s prvim možem ZAE, princem Mohamedom bin Zajedom. V Elizeju so ob sklenitvi posla pohvalili izjemno zaupanje in strateško partnerstvo, ki se zgledno poglablja med obema stranema, lep dokaz približevanja da so prav tako tri francoske vojaške baze, ki jih je Francija odprla v Emiratih že leta 2009. Medtem ko se je predsednik Macron, med drugim, še skliceval na »boj proti terorizmu«, je ministrica za obrambo omenila francoski »prispevek k stabilnosti v regiji«. Rafale naj bi začeli dostavljati leta 2027, z njimi pa bodo Emirati nadomestili 60 mirageev, kupljenih leta 1998. Za podobno kupčijo si je pred desetimi leti zaman prizadeval nekdanji predsednik Nicolas Sarkozy, Dassaultove rafale pa so, kot so poročali pri France 24, doslej kupili tudi Katar, Indija, Egipt, Grčija in Hrvaška.