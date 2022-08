Frančišek ne omenja svojega odstopa

V nadaljevanju preberite:

Toliko naključij – morda pa niti niso naključja – se je nabralo to poletje za vatikanskim obzidjem, da se te dni v Rimu zbrani kardinali sicer posvečajo razpravi o novi ustavi, ki se zdi za marsikoga sporna, vatikaniste in širšo katoliško javnost pa bolj zanima, ali bo papež Frančišek odstopil, se upokojil in bodo imeli morda še letos v vatikanskih vrtovih tri papeže in ne dva, kakor zdaj. Nekateri vatikanski mediji omenjajo sedanji konzistorij predvsem kot kraj in trenutek, ko se novi in stari kardinali lahko med seboj spoznajo in se o vsem pogovorijo, nič pa ne govorijo o morebitnih nestrinjanjih.