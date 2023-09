Frančišek se je poklonil umrlim v Sredozemlju

V nadaljevanju preberite:

Francozi imajo nov obisk. Še preden se je včeraj odpravil domov britanski kraljevi par, je tja pripotoval papež Frančišek. Pred potovanjem, ki je zelo politično obarvano, ni pa to državniški obisk, je sveti oče večkrat poudaril, da ne gre v Francijo, ampak v Marseille.­ Pristaniško mesto je od nekdaj ena od predsob, iz katere si želijo afriški prebežniki stopiti na staro celino, če jim le uspe prečiti sredozemsko »pokopališče«.

Papež Frančišek je včeraj za dva dni pripotoval v Marseille na jugu Francije, da bi se udeležil sklepnega dogodka Mediteranskih srečanj, na katerih so se zbrali katoliški škofje in mladi z območja Sredozemlja. Glavni poudarek njegovega obiska so migracije in sočutje do nesrečnikov na poti, ki se za premnoge konča tragično. Vrhovni poglavar cerkve ima danes na urniku srečanje s predsednikom Emmanuelom Macronom, s katerim se o nezakonitem preseljevanju v grobem ne ujemata.