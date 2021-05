Francoska letala za milijardo evrov na hrvaškem nebu

Neuradno: Hrvaška Franciji milijardo evrov za letala, Francija Hrvaški podporo za vstop v schengenski prostor.

Štirje ponudniki

Vezana trgovina

Malo pred dnevom državnosti, ki ga bodo letos prvič praznovali 30. maja, na obletnico dneva, ko je bilizbran za predsednika države,pa za predsednika vlade, se je hrvaški politični vrh odločil končati dve desetletji trajajoče razprave o nakupu vojaških letal. Hrvaška naj bi tako kupila 12 rabljenih francoskih vojaških letal F3R rafale. Cena? Skoraj milijardo evrov.Naši južni sosedi skoraj dve desetletji razpravljajo o nakupu vojaških letal, toda doslej je bolj ali manj vse ostalo pri besedah, obstoječo 12-člansko eskadriljo pa krpajo z začasnimi rešitvami ter obnovami letal v Ukrajini in Romuniji. In kakšno afero vmes.Pred leti se je zdelo, da je nabava končana, dosje pa bo zaprt, saj je hrvaška oblast, na čelu vlade je bil prav tako, na glas razlagala, da bo država končno nabavila letala iz Izraela.Pa je prišla hladna prha iz Združenih držav Amerike, ki Izraelcem niso dovolile prodaje letal, dokler ne bodo z njih odstranili izraelske tehnologije ter jih vrnili na osnovno raven, kakršno so jim prodale ZDA. Tu se je zapletlo in Hrvaška je ostala brez letal.Nato je potihoma začela novo akcijo za nove postopke borbenih letal. Sredi leta 2019 so se na razpis prijavili proizvajalci iz Združenih držav Amerike, Izraela, Francije in Švedske. Posebna komisija je nato vladi predlagala nakup francoskih rabljenih letal, vlada pa je – kot je zdaj slišati neuradno, uradno pa naj bi javnost obvestili najkasneje do 28. maja – odločila, da je najustreznejši nakup francoskih letal.Niti predsednik državeniti premier Andrej Plenković uradno ne komentirata namere, vendar naj bi po pisanju hrvaških medijev verodostojni viri vse skupaj že potrdili.Izvedelo se je tudi, da bo Hrvaška za celoten paket, ki vključuje letala, urjenje in oborožitev, plačala nekaj manj kot milijardo evrov. Če bodo pogodbo s Francijo podpisali že letos, bodo prvih šest letal dobili leta 2024, preostalih šest pa leto zatem. Najstarejše francosko letalo, ki ga bo kupila Hrvaška, je staro deset let.Na hrvaško povabilo za nakup vojaških letal so prejeli štiri ponudbe. Švedska je ponudila nova letala Gripen model C/D, ZDA pa nova letala F-16 blok 70. V ponudbi Francije so rabljena letala Rafale, Izraela pa rabljeni ameriški F-16 barack. Neuradno je bilo že v začetku leta slišati, da so v ožji izbiri nova ameriška letala in rabljena francoska.Hrvaško vojaško letalstvo ima še nekaj uporabnih migov še iz jugoslovanskih časov, ki jih lahko uporabljajo najdlje do leta 2024. Če do takrat ne bodo nabavili novih letal, bodo morali prepustiti nadzor svojega zračnega prostora kateri od članic zveze Nato.Se pa v hrvaški javnosti že vseskozi vrstijo razprave, ali Hrvaška sploh potrebuje vojaška letala, izbruh pandemije ter napoved gospodarske in finančne krize sta po mnenju mnogih še potrdila, da so razprave o tovrstnih nakupih brezpredmetne.Gospodarske razmere niso rožnate, turizem, od katerega se Hrvaška pretežno preživlja iz leta v leto, je na psu, letos naj bi prinesel nekaj več denarja, vendar še zdaleč ne toliko kot leta prej, izseljevanje še traja. Argumentov, s katerimi skeptiki nasprotujejo nabavi novih letal, je kar nekaj.Oblast vztraja. Slišati pa je tudi, da naj bi pri nakupu francoskih letal imela nekaj malega tudi »vezana trgovina«. Hrvaška Franciji ponuja milijardo evrov za rabljena letala (v zadnjem času sta francoska letala Rafale kupili Grčija in Indija), Francija pa naj bi Hrvaški zagotovila »odločno podporo pri vstopu v schengenski prostor«, kamor si Hrvaška prizadeva vstopiti že od pridružitve Evropski uniji, velike napovedi, da bodo v schengenski prostor vstopili že leta 2015, pa so padle v vodo.