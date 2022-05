Francosko-nemški dvojec za reformo EU

V nadaljevanju preberite:

Ponovno izvoljeni francoski predsednik Emmanuel Macron je na dan zmage obiskal nemškega kanclerja Olafa Scholza. To je bil njegov prvi državniški obisk v tujini po izvolitvi in glede na praznični dan tudi pol simbolike. Sogovornika sta po pričakovanjih napovedala tesno sodelovanje obeh držav pri reformi EU in pri podpori Ukrajini, besede spodbude pa sta namenila tudi državam Zahodnega Balkana, ki si želijo priključiti evropski povezavi.