Posredniki premostili ovire, Hamas bo v soboto izpustil tri talce

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da bo v skladu z dogovorom v soboto izpustilo naslednjo skupino talcev. Pri gibanju so dejali, da bo egipčanskim in katarskim posrednikom v Kairu uspelo premostiti ovire, ki ogrožajo dogovor o premirju, poroča BBC.

Hamas je pred kratkim zagrozil, da bo prenehal izpuščati talce, saj po njihovih trditvah Izrael ni spoštoval dogovorov o prekinitvi ognja. Hamas je trdil, da je Izrael preprečeval in oviral humanitarno pomoč Gazi, Izrael pa je obtožbe zanikal.

Izrael je v torek naznanil, da bo nadaljeval napade na Gazo, če Hamas ne izpusti naslednje skupine treh talcev, kot je bilo dogovorjeno. Ameriški predsednik Donald Trump je Izraelu namreč predlagal, naj prekine dogovor o premirju, če Hamas ne vrne talcev do sobote, piše BBC.

Izrael se na Hamasovo odločitev, da v soboto vrne tri talce, za zdaj še ni odzval. Kljub temu egipčanska in katarska poročila pravijo, da je posrednikom uspelo zajeziti prepad med nasprotujočima si stranema, in so odločeni, da nadaljujejo uresničevanje pogojev premirja.