Gazprom in Rosneft bi v Nemčiji lahko podržavili

Na nemškem ministrstvu za gospodarstvo in klimatske politike preigravajo načrte morebitnega podržavljenja hčerinskih podjetij Gazproma in Rosnefta v Nemčiji. Če bi se podjetji kakorkoli znašli v poslovnih težavah in bi to zmanjšalo varnost oskrbe z energenti v Nemčiji, bi država lahko prevzela nadzor. Na kakšen način bi to izpeljali, še ni jasno, ena od možnosti pa po poročanju časnika Handelsblatt predvideva tudi razlastitev lastnikov. Gazprom in Rosneft v Nemčiji obvladujeta pomemben del trga s plinom in naftnimi derivati.