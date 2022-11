Generacija Z, jeziček na tehtnici

V nadaljevanju preberite:

Dober teden dni po presenetljivih vmesnih volitvah za kongres, vodstva zveznih držav in lokalne položaje še niso znani vsi rezultati. Ne le Američani, tudi opazovalci po svetu se sprašujejo, ali bodo republikanci prevzeli večino v predstavniškem domu kongresa in kdaj. Senat so kljub predvolilnim napovedim izgubili, najbrž tudi zaradi mladih, ki so glasovali za demokrate.