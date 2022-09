Giorgia Meloni pred vrati palače Chigi

V nadaljevanju preberite:

Čisto malo dni še manjka do 25. septembra, ko se bodo Italijani prvič v jesenskem času odločali o tem, kdo jim bo poslej vladal. Zrušili so Maria Draghija, ki je delal dobro in je rešil barko pred brodolomom pred poldrugim letom. Znebili so se ga, spotaknilo ga je populistično Gibanje 5 zvezd, do konca potunkala pa desnica, ker ji njegov način vladanja ni dovolil ribariti v kalnem in vladati. Res pa je, da so vse stranke zaradi Draghija in politike dogovorne demokracije skoraj odmrle.