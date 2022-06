Glavna poveljnika borcev iz Azovstala odpeljali v Rusijo

11.07 Stoltenberg svari pred dolgoletno vojno

Ruske sile so v hudih spopadih za oblegani Severodoneck na vzhodu Ukrajine zabeležile nove ozemeljske pridobitve, danes poroča nemška agencija dpa. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zatrdil, da ne bodo nikomur predali juga države. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg pa je opozoril, da bi lahko vojna v Ukrajini dolgotrajna.

»Pripravljeni moramo biti, da bo trajala več let,« je dejal Stoltenberg v pogovoru, ki ga je danes objavil nemški dnevnik Bild. »Ne smemo popustiti v naši podpori Ukrajini, niti za visoko ceno ne. Ne samo glede vojaške podpore, tudi v luči naraščajočih cen energentov in hrane,« je še dejal prvi mož Nata.

Po Stoltenbergovih besedah cene hrane in goriva niso nič v primerjavi s tem, kar vsak dan plačujejo Ukrajinci na fronti. Opozoril je, da bo potrebno plačati še višjo ceno, če ruski predsednik Vladimir Putin doseže svoje cilje v Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Zelenski je sicer danes, potem ko je v soboto prvič obiskal obrambne linije na jugu države, zagotovil, da ukrajinske sile juga države ne bodo predale nikomur.

10.35 V Rusijo bodo zaradi preiskav odpeljali tudi druge častnike iz različnih ukrajinskih enot

Ruske sile so glavna poveljnika ukrajinskih borcev iz jeklarne Azovstal, ki so se predali po bitki za Mariupolj, prepeljale v Rusijo. Kot je včeraj zvečer še poročala ruska tiskovna agencija Tass, je bilo to potrebno zaradi preiskav.

»Predstavniki specialnih enot so Svjatoslava Palamarja in Sergeja Volinskega premestili iz Donecka v Rusko federacijo, da bodo z njima opravili preiskovalne dejavnosti. Prav tako so v Rusijo prepeljali druge častnike iz različnih ukrajinskih enot,« je za Tass povedal neimenovan predstavnik organov kazenskega pregona.

Resničnosti navedb za zdaj ni bilo mogoče neodvisno potrditi.

Palamar naj bi bil namestnik poveljnika bataljona Azov, Volinski pa poveljnik 36. mornariške brigade ukrajinskih oboroženih sil. Usoda več sto branilcev Mariupolja, ki so se maja predali po večmesečnem obleganju ruskih sil, ni znana. Iz Moskve so pred časom sporočili, da so bili premeščeni na vzhod Ukrajine, ki je pod nadzorom proruskih sil.