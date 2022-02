V torek potrdili 5076 okužb, od odkritja omikrona umrlo pol milijona bolnikov

09.35 V torek potrdili 5076 okužb

Ob 1566 PCR-testih in 51.036 hitrih antigenskih testih so včeraj potrdili 5076 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Trenutno je v državi aktivnih 173.691 okužb, kar je 12.387 primerov manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 9862, kar je 2710 manj kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 8239, 588 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.262.083 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.213.779.

09.00 WHO: Od odkritja omikrona umrlo pol milijona covidnih bolnikov

Od odkritja koronavirusne različice omikron novembra lani je v svetu umrlo kar pol milijona covidnih bolnikov, je v torek opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V časih, ko obstajajo učinkovita cepiva proti covidu, je to »več kot tragično«, je poudaril visok uslužbenec organizacije Abdi Mahmud. Kot je razkril v pogovoru, ki je potekal v torek v živo na družbenih omrežjih, so od konca novembra, ko je WHO omikron razglasil za skrb vzbujajočo različico, potrdili že 130 milijonov primerov okužbe in pol milijona smrti. Omikron, ki je zelo nalezljiv, je hitro izrinil delto in postal prevladujoča različica novega koronavirusa v svetu. »Medtem ko vsi govorijo, da je omikron blažji, pozabljajo na to, da je od njegovega odkritja umrlo pol milijona ljudi,« je opozoril Mahmud po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Tehnična vodja WHO za covid-19 Maria Van Kerkhove je med drugim poudarila, da je že samo število potrjenih okužb z omikronom »osupljivo«, medtem ko je dejansko število še veliko višje. »V primerjavi s tem so prejšnji vrhovi videti skorajda ravni,« je ponazorila. Opozorila je, da številne države še niso dosegle vrha omikronovega vala, in izrazila zaskrbljenost, ker se število smrti že več tednov zapored povečuje. »Virus ostaja nevaren,« je poudarila. Sodeč po v torek zvečer objavljenem tedenskem epidemiološkem poročilu WHO je v zadnjem tednu zaradi covida-19 v svetu umrlo 68.000 ljudi, sedem odstotkov več kot v tednu pred tem.

FOTO: Daniel Beloumou Olomo/AFP

08.00 Hrčki lahko covid prenašajo na ljudi

Podatki kažejo, da lahko hrčki prenašajo covid-19 na ljudi in so verjeten vir nedavnega izbruha različice delta v Hongkongu, navaja Guardian. Raziskava potrjuje bojazen, da je bila trgovina s hišnimi ljubljenčki vir nedavnega izbruha v mestu, v katerem je bilo okuženih najmanj 50 ljudi in zaradi česar so morali odstreliti več kot 2200 hrčkov. Virologi so sicer poudarili, da čeprav bi trgovina s hišnimi ljubljenčki lahko pomenila vir za širjenje virusa, je malo verjetno, da bi ti hrčki kot hišni ljubljenčki predstavljali grožnjo svojim lastnikom, zato jih ti ne bi smeli poškodovati. Številne živali so dovzetne za okužbo s covidom pri ljudeh, vendar se je do zdaj le ena, to je kuna, izkazala za sposobno prenašati covid v nasprotni smeri. Hrčki so še posebej ranljivi za virus; pritlikavi hrčki roborovski lahko zaradi njega umrejo, zato so bili široko uporabljeni kot model za preučevanje bolezni.

07.00 Kanadski tovornjakarji zaostrujejo protest, oblasti opozarjajo na gospodarsko škodo

Kanadski tovornjakarji, ki nasprotujejo obveznemu cepljenju proti covidu-19, so v torek zavzeli glavni mejni prehod z ZDA pri Detroitu in začasno onemogočili promet. Kanadske oblasti opozarjajo na gospodarsko škodo zaradi blokade prehoda. Še naprej medtem vztrajajo tudi novozelandski tovornjakarji, ki so jih navdahnili kanadski kolegi.

Protestniki že več kot teden dni blokirajo prestolnico Kanade Ottawo, kjer so oblasti razglasile izredne razmere. Napovedujejo, da ne gredo nikamor, dokler ukrepi proti širjenju pandemije ne bodo odpravljeni in dokler ne odstopi vlada premierja Justina Trudeauja. Čeprav je sam konvoj večinoma miren, pa je policija zaskrbljena zaradi skrajno desne retorike dela protestnikov. Poročajo tudi o rasnih in homofobnih incidentih. Doslej so po navedbah policije v povezavi s protesti odprli 80 kazenskih preiskav, med drugim zaradi zločinov iz sovraštva in povzročitve premoženjske škode, ter več kot 20 aretacij, na svoji spletni strani poroča britanski BBC. Policija je v torek poleg tega sporočila, da je v okoli sto tovornjakih našla otroke in vključila socialno službo, saj so izpostavljeni hrupu, izpušnim plinom in neustreznim higienskim pogojem.

06.30 Globalni program odziva na covid-19 z velikim proračunskim primanjkljajem

Pomoč glede covida-19 revnejšim državam je zaradi primanjkljaja proračuna »izgorela«; od pomoči preskrbe s testi in zdravljenja do preskrbe s cepivi proti covidu-19. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in drugih skupin, poroča Guardian, so prejeli le pet odstotkov vseh donacij, ki naj bi letos dosegle svoje cilje. Reuters navaja, da je pospeševalnik dostopa do orodij covida-19 (ACT) predvidel 23,4 milijarde dolarjev za svoja prizadevanja od oktobra 2021 do septembra 2022, od tega je upal, da bo 16,8 milijarde dolarjev prišlo v obliki nepovratnih sredstev iz bogatih držav. Vendar pa je do zdaj imela obljubljenih le 814 milijonov dolarjev. Središče ACT zajema pobudo covax, ki se osredotoča na pravičen dostop do cepiv. Vključuje tudi zagotavljanje testov in zdravljenja v državah z nizkimi in srednjimi dohodki ter osebno zaščitno opremo za zdravstvene delavce. Poleg WHO projekt podpirajo tudi organizacije, vključno s koalicijo za inovacije pripravljenosti na epidemije, Globalnim skladom in Fundacijo Bill & Melinda Gates.

FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Svetovni veleposlanik WHO za financiranje zdravstva in nekdanji premier Združenega kraljestva Gordon Brown je dejal: »To je le majhnih pet odstotkov tistega, kar potrebujemo. Čas je, da prebudimo vest sveta.« Bruce Aylward, visoki uradnik WHO, ki deluje kot koordinator pobude, je dejal: »Globalni odziv teče na hlapih.« Številni svetovni voditelji naj bi v sredo javno podprli prizadevanja za več sredstev in pozvali k naložbi za konec izredne faze pandemije covida-19 letos.

Italijanski ministri so napovedali, da nameravajo dvigniti zgornje meje udeležbe na 75 odstotkov zmogljivosti za zunanje stadione in 60 odstotkov zapolnjenosti za dvorane. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

06.00 Italija s petkom odpravlja maske na večini zunanjih površin

Italija je umaknila omejitve glede koronavirusa, ki zahtevajo, da ljudje v večini okoliščin nosijo maske na prostem, in sicer kot odgovor na izboljšanje razmer okužb s koronavirusom, pri čemer je italijanska vlada tudi dejala, da namerava zvišati omejitve udeležbe na stadionih, poroča britanski Guardian. Kot povzema Reuters, bo po novih pravilih, ki jih je določil minister za zdravje Roberto Speranza, od 11. februarja do 31. marca zaščitne maske treba nositi le na območjih velike gneče in na javnih prostorih v zaprtih prostorih. Speranza in ministrica za šport Valentina Vezzali sta pred tem povedala, da namerava vlada postopoma sproščati omejitve udeležbe na športnih stadionih od 1. marca dalje. Ministri so v izjavi pojasnili, da bodo od tega datuma dvignili zgornje meje udeležbe na 75 odstotkov zmogljivosti za zunanje stadione in 60 odstotkov zapolnjenosti za dvorane. Omejitve trenutno znašajo 50 odstotkov zmogljivosti zunaj in 35 odstotkov znotraj. Število novih okužb s covidom-19 in hospitalizacij v Italiji v zadnjih tednih postopoma upada, vendar število smrtnih žrtev ostaja visoko, večino dni je umrlo med 300 in 450 ljudi.