Globoka mestna uprava Milana Bandića in njegovi tajni računi

Na Hrvaškem se nadaljujejo zaslišanja najbližjih sodelavcev pokojnega zagrebškega župana Milana Bandića. Na plano prihajajo številne informacije in preiskava še zdaleč ni končana. Vse pa se vrti okoli denarja. Rdeča nit, ki bi jo radi povezali preiskovalci, je iskanje odgovora na vprašanje, kje je denar, katerega izvir je v korupciji. Zdaj postaja čedalje bolj jasno, da sledi vodijo v Rusijo, Dubaj in celo v banko v Vatikanu. In najbrž še kam.