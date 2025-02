Google bo za uporabo UI za razvijanje orožja namenil več kot 70 milijard evrov

Alphabet, ki ima v lasti tehnološkega velikana Google, je spremenil svojo etično politiko uporabe umetne inteligence (UI). Odslej si podjetje dopušča uporabo UI za razvijanje orožja in sredstev za nadzor. Ko je Alphabet obnovil in posodobil načela podjetja, je izpustil del o omejevanju razvijanja tehnologije UI, ki »bo ali bi najverjetneje povzročila škodo«, poroča BBC.

Višji podpredsednik oddelka za raziskavo, laboratorije, tehnologijo in družbo James Manyika in vodja programa Google DeepMind Demis Hassabis sta v izjavi odločitev branila in poudarila, da so ogrodja rabe UI demokratičnih držav Googlu pomagale »spoznati potenciale in tveganja UI«. Dodala sta še, da morajo podjetja in demokratične vlade sodelovati pri razvijanju UI, saj gre za »nacionalno varnost«, navaja CNN.

UI del vsakdana

V zadnjih letih sta prisotnost UI in njen vpliv na družbo sprožila marsikatero debato o etičnosti njene rabe tako med vsakodnevnimi uporabniki kot med strokovnjaki. Pri tovrstnih polemikah gre predvsem za omejevanje in nadzor nad novo tehnologijo ter koliko lahko podjetja UI uporabljajo za komercialno korist.

Demis Hassabis, direktor podjetja DeepMind Technologies in zagovornik Googlove spremembe politike rabe UI. FOTO: Toby Melville/AFP

Manyika in Hassabis sta v izjavi pojasnila, da je bila Alphabetova politika iz leta 2018 zastarela zaradi hitrega razvoja UI v zadnjih letih, namreč postala je tako razširjena in nepogrešljiva kot pametni telefoni. »Milijarde ljudi uporablja UI v vsakdanjem življenju. Prelevila se je v tehnologijo za običajno rabo, številna podjetja in organizacije pa jo uporabljajo kot platformo za ustvarjanje aplikacij,« sta še zapisala v izjavi.

Podjetnika sta prav tako izpostavila zapletenost trenutne geopolitike in potrebo po nacionalni varnosti ter sodelovanju demokratičnih držav. »Verjamemo, da morajo razvoj UI voditi demokracije, ki jih navdihujejo vrednote, kot so svoboda, enakopravnost in spoštovanje človekovih pravic,« sta zapisala.

Za razvoj UI bodo namenili 72 milijard dolarjev

Sprememba o politiki podjetja glede na rabo UI se je zgodila kmalu po objavi Alphabetovega letnega finančnega poročila, ki kaže na nižje dobičke, kot so pričakovali, kar je povzročilo tudi pocenitev njihove delnice. Podjetje je kljub temu povečalo dobiček digitalnega oglaševanja za deset odstotkov, za kar so med drugim zaslužne tudi ameriške predsedniške volitve.

Wall Streetovi analitiki so podcenili količino finančnih sredstev, ki jo bodo pri Alphabetu namenili za razvoj UI v letošnjem letu. FOTO: Spencer Platt/AFP

V Alphabetu so v poročilu dohodkov naznanili, da bodo v letu 2025 za projekte UI namenili okoli 72 milijard evrov, kar je 29 odstotkov več, kot so napovedali analitiki na Wall Streetu, poroča BBC.

Googlovi uslužbenci so v preteklosti že protestirali proti sodelovanju med razvijalci UI in ministrstvom za obrambo. Leta 2018 je okoli 4000 Googlovih uslužbencev podpisalo peticijo proti obnovitvi pogodbe s Pentagonom, veliko pa jih je v znamenje protesta dalo tudi odpoved.