Gozdni požari na Balkanu ogrožajo lokalne prebivalce

Gozdni požari v vasi Gjorm blizu mesta Vlora v Albaniji. FOTO: AFP



Skupina 52 slovenskih gasilcev bo delovala na območju Berova

V skupini, ki se je danes podala proti Severni Makedoniji, je 43 gasilcev in devet pripadnikov civilne zaščite, ki bodo skrbeli, da bodo gasilci na terenu varno in učinkovito opravljali svoje naloge. FOTO: Arbnora Memeti/AFP

Gasilci so v ponedeljek zvečer zaradi požara, ki že nekaj dni gori v mestu Kukes v Albaniji, evakuirali lokalne prebivalce in živali, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.Pri gašenju požara v Kukesu sodelujejo tudi gasilci s Kosova, ki požar gasijo s tal in iz zraka. Požari divjajo tudi drugod po Albaniji. Požar nad predorom Kalimash ogroža hiše na območju. Gasilcem je uspelo obvladati požar, ki je izbruhnil v narodnem parku Llogara, in tudi razmere po požaru na gori Dukat so se normalizirale.V Bosni in Hercegovini je požar, ki je na lokaciji Stolovi - Crnoglav izbruhnil konec prejšnjega tedna, v ponedeljek zvečer ogrozil več hiš, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V naselju Zaušje je v ponedeljek gorel gozd. Gasilci so še na kraju dogodka. Požar na območju občine Neum so gasilci uspešno pogasili.Nizko rastlinje, trava in odpadki so v ponedeljek zagoreli v Mostarju, Čitluku in Konjicu, vendar so gasilci požare lokalizirali.Na pomoč Severni Makedoniji v boju s požari se je danes podala nova skupina slovenskih gasilcev. Skupina 52 gasilcev bo delovala na območju Berova, kjer bo zamenjala slovensko gasilsko odpravo, ki je tam od prejšnjega tedna. Razmere na območju so še vedno resne, opozarjajo na Upravi RS za zaščito in reševanje.V skupini, ki se je danes podala proti Severni Makedoniji, je 43 gasilcev in devet pripadnikov civilne zaščite, ki bodo skrbeli, da bodo gasilci na terenu varno in učinkovito opravljali svoje naloge. Na območju bodo predvidoma šest dni. V Slovenijo se bodo predvidoma vrnili 17. avgusta. Sedanja ekipa šteje 48 pripadnikov in 17 vozil. Vozila bodo zdaj ostala v Severni Makedoniji, zamenjala se bo le skupina gasilcev.Sedanja skupina se z ognjenimi zublji v težkih razmerah bori vsak dan po 12 ur. Delujejo v dveh ekipah – »ko so eni v ognju, si drugi medtem lahko odpočijejo«, je pojasnil, operativni vodja druge odprave. Poudaril je, da morajo paziti tudi na varnost in zdravje gasilcev. Doslej so se soočili z le eno lažjo poškodbo gasilca, ki se je zgodila pri popravilu gasilskega vozila. Razmere v Severni Makedoniji so še vedno zelo resne. »Gori tako rekoč na istem mestu, kamor se je odpravila že prva odprava. Veter še naprej menja smeri, vlaga v ozračju pa ostaja nizka, kar ohranja pogoje za širjenje požara,« je povedal, vodja intervencije druge odprave.Gasilci tokratne odprave prihajajo iz severnoprimorske regije, in sicer: PGD Cerkno, PGD Tolmin, PGD Col, PGD Selo, PGD Spodnja Idrija, PGD Kanal, PGD Dobrovo, PGD Šempeter, PGD Vipava, PGD Dornberk, ter obalno-kraške regije, in sicer: PGD Postojna, PGD Sežana, PGD Komen, ZGRS Sežana, PGD Knežak, PGD Podgrad, PGD Pobegi - Čežarji, PGD Gradin, PGD Hrvatini, PGD Izola ter GB Koper, so še sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.