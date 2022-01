Grožnje se nikomur ne zdijo smešne

V nadaljevanju preberite:

Ob dejstvu, da politične elite na Zahodnem Balkanu neprestano nihajo med stanjem vojne proti organiziranem kriminalu in stanjem, v katerem ni povsem jasno, kje se konča kriminal in začne politika, je grožnje z ubojem predsednika vedno porebno jemati resno. Če do takšnih groženj pride v Srbiji, kjer se bodo marca spominjali 19. obletnice atentata na Zorana Đinđića, pa je razlogov za zaskrbljenost še toliko več.