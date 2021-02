Gruzija dobila novega premierja

Gruzijski parlament je danes obrambnega ministra in nekdanjega premierjapotrdil za novega predsednika gruzijske vlade. Njegov predhodnik je odstopil minuli teden zaradi načrtov o aretaciji vodilnega predstavnika gruzijske opozicijeImenovanje 38-letnega Garibašvilija za premierja je podprlo 89 poslancev, dva sta bila proti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Garibašvili je že bil predsednik gruzijske vlade med letoma 2013 in 2015.Njegov predhodnik Giorgij Gaharija je odstopil minuli četrtek zaradi nesoglasij v vladi glede zahtev za pridržanja Melija, kar je sprožilo ogorčenje znotraj gruzijske opozicije ter opozorila zahodnih zaveznic Gruzije.Melija je predsednik največje opozicijske gruzijske stranke Združeno narodno gibanje (UNM).Garibašvili je bil politično neznan, ko ga je leta 2012 v politiko uvedel vplivni gruzijski oligarh in ustanovitelj vladajoče stranke Gruzijske sanje Ivanišvili, ki Garibašvilija imenuje za svojega »ljubega dečka,« je v Gruziji znan kot oseba, ki vleče vse niti v ozadju, čeprav nima nobene uradne politične vloge, še navaja AFP.