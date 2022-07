Habeck: Rusija izvaja ekonomsko vojno

V nadaljevanju preberite:

Rusija bo z današnjim dnem še dodatno zmanjšala dobave plina Evropi. Nemčija bo tako po plinovodu Severni tok 1 prejemala le še 20 odstotkov dogovorjenih količin plina. Uradno zaradi zamenjave turbine.

Nemški minister za gospodarstvo in podnebne politike Robert Habeck je državljane opozoril, da je država v izjemno resni situaciji, da pa so se na to pripravili. Pojasnila Gazproma, da je za zmanjšanje dobave kriva turbina, je zavrnil kot smešna in dejal, da gre za ekonomsko vojno. Nemce je zato pozval, naj varčujejo s plinom.

Strah, da plina v Nemčiji to zimo ne bo dovolj za vse, je vse večji. Če so doslej k ukrepanju pozivali predvsem v industriji, se zdaj sredi hude poletne vročine na morebitne hladne zimske mesece pripravljajo tudi gospodinjstva. V minulih tednih je začelo po trgovinah zmanjkovati drv in plinskih jeklenk, zdaj pa nemški mediji poročajo tudi o povečanem povpraševanju po električnih radiatorjih.