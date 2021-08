Haiti stresel močan potres, več smrtnih žrtev

Država si še vedno ni opomogla po rušilnem potresu leta 2010, v katere je umrlo okoli 200.000 ljudi. FOTO: Patrick Gaspard/Twitter

Karibsko državo Haiti je danes stresel močan potresni sunek z magnitudo 7,2, je sporočil ameriški geološki center USGS. Sunek je pretresel celoten otok Hispaniola, tudi sosednjo Dominikansko Republiko, z jugozahoda pa že poročajo o škodi na stavbah.Izdali so tudi opozorilo pred cunamijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odkrili so že več smrtnih žrtev, kolaps je v številnih bolnišnicah, kamor vozijo poškodovane. Potres je tako zahteval najmanj 29 življenj.Žarišče potresa je bilo po navedbah USGS na globini 10 kilometrov v okolici mesta Petit Trou de Nippes kakih 125 kilometrov zahodno od prestolnice Port-au-Prince. Obseg škode zaenkrat še ni znan. Prav tako še ni poročil o morebitnih ranjenih.Haiti, najrevnejšo državo na zahodni hemisferi, pogosto stresejo močni potresni sunki. Država si še vedno ni opomogla po rušilnem potresu leta 2010, v katere je umrlo okoli 200.000 ljudi, več kot 300.000 jih je bilo poškodovanih, okoli milijon ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo. Škodo so ocenili na osem milijard dolarjev.Haiti se poleg tega sooča tudi z nenehno politično in varnostno krizo, kar vpliva tudi na soočanje z naravnimi katastrofami in na pomoč ljudem. Državo je julija pretresel tudi atentat na predsednika Jovenela Moiseja.