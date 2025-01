Hamas in Izrael dosegla dogovor o prekinitvi ognja v Gazi

Pogajalci v Katarju, ki posredujejo v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, so uspeli doseči dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani vir, seznanjen s pogajanji. ZDA, Katar in Egipt naj bi v kratkem podali skupno izjavo o dogovoru, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev je bil dosežen po srečanju katarskega premiera s pogajalci Hamasa in ločenem srečanju z izraelskimi pogajalci v njegovi pisarni,« je po navedbah AFP povedal vir, ki zaradi občutljivosti pogovorov ni želel biti imenovan.

V 15 mesecih vojne je umrlo več kot 46.000 ljudi, Gaza je uničena. Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani, ki opravlja tudi funkcijo zunanjega ministra, je v posredovanju pri pogajanjih odigral ključno vlogo in bo še nocoj na novinarski konferenci predstavil podrobnosti o sporazumu, poročajo tuje tiskovne agencije. ZDA, Katar in Egipt naj bi že pred tem podali skupno izjavo, v kateri bodo potrdili sklenitev dogovora, poroča izraelski časnik Times of Israel.

V Katarju so v zadnjih dneh ob pomoči države gostiteljice, ZDA in Egipta potekala intenzivna pogajanja prek posrednikov, pri čemer je v teh dneh v javnost prihajalo vse več signalov, da je dogovor o prekinitvi ognja v Gazi blizu. Vse podrobnosti sicer še niso znane.

Na novico o doseženem dogovoru se je kljub temu že odzval tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump. »Imamo dogovor o talcih na Bližnjem vzhodu. Kmalu bodo izpuščeni. Hvala!«, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Glasovanje v Izraelu verjetno jutri

Izraelski zunanji minister Gideon Saar je sporočil, da prekinja obisk v Evropi in se ponoči vrača v Izrael, da bi sodeloval pri glasovanju varnostnega kabineta in vlade o dogovoru – kar pomeni, da bo glasovanje verjetno potekalo v četrtek. Sporazum je sicer rezultat večmesečnih pogajanj, ki so jih vodili egiptovski in katarski posredniki s podporo Združenih držav Amerike. Dosežen je bil tik pred 20. januarjem, ko bo prisegel Trump.

Da sta palestinski islamistični gibanji Hamas in Islamski džihad pristali na dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, sta sicer danes za francosko tiskovno agencijo AFP že popoldne potrdila neimenovana palestinska vira blizu pogajanjem v Dohi.

Palestinske odporniške frakcije so dosegle dogovor in posrednike obvestile, da sprejemajo sporazum o izmenjavi zapornikov in prekinitvi ognja, je povedal eden od virov. Drug neimenovani palestinski vir je za AFP potrdil, da se je palestinska stran strinjala s sporazumom o prekinitvi ognja v Gazi »s ciljem ustaviti izraelsko agresijo in zaščititi svoje ljudi«.

Izraelski mediji danes poročajo še, da je v pogajanjih v Dohi prišlo do preboja, potem ko je vojaški vodja Hamasa v Gazi Mohamed Sinvar dal soglasje. Mohamed Sinvar je brat lani ubitega voditelja Hamasa Jahje Sinvarja in naj bi trenutno poveljeval gibanju Hamas v Gazi.

Fotografije izraelskih talcev v Tel Avivu. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Hamas naj bi najprej izpustil 33 izraelskih talcev, Izrael pa približno 1000 palestinskih zapornikov

Zunanje ministrstvo Katarja, ki v Dohi gosti pogajanja in v njih sodeluje kot posrednik, je za danes zvečer po poročanju agencije Reuters napovedalo novinarsko konferenco, na kateri bo spregovoril katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Več podrobnosti niso navedli.

Znanih pa je že nekaj podrobnosti osnutka dogovora o prekinitvi ognja v Gazi - Hamas naj bi v prvi od treh faz najprej izpustil 33 izraelskih talcev, Izrael pa približno 1000 palestinskih zapornikov, so v torek potrdili izraelski in palestinski viri.

Iz Katarja je sicer v teh dneh prišlo vse več signalov, da je dogovor o prekinitvi ognja v Gazi blizu. Med usklajevanjem zadnjih podrobnosti dogovora pa izraelske sile nadaljujejo intenzivno obstreljevanje Gaze, kjer lokalni palestinski viri danes poročajo o več deset novih smrtnih žrtvah.