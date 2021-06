Hekerji so se spravili na največjega predelovalca mesa na svetu

Z leti je JBS tako zrasel, da sedaj zaposluje 150.000 ljudi. FOTO: Rodrigo Fonseca/AFP

Največje svetovno podjetje za predelavo mesa JBS je bilo tarča prefinjenega kibernetskega napada, zato so morali v podjetju začasno prekiniti nekatere delovne procese v Avstraliji, Kanadi in ZDA, kar je prizadelo tisoče delavcev, poroča BBC. Edini večji obrat, ki deluje normalno naprej, je v Južni Afriki.Pri JBS so prepričani, da je hekerski napad delo kriminalne združbe, ki ima sedež v Rusiji, so sporočili iz Bele hiše. Kot eno od posledic napada omenjajo pomanjkanje mesa ali zvišanje cen.Iz Bele hiše so še sporočili, da FBI že preučuje napad. »Iz JBS so nas obvestili, da kriminalna družba zahteva odkupnino, napadalci pa imajo sedež v Rusiji,« je dejala, predstavnica za odnose z mediji v Beli hiši. »V tem primeru sodelujemo z rusko vlado, zraven pa sporočamo, da odgovorne vlade ne skrivajo zločincev.«Iz JBS so sporočili, da so se pred napadom v večji meri že obvarovali in pričakujejo, da bodo že do konca dneva spet zagnali večino obratov.Napad so sicer zaznali v ponedeljek, ko so takoj prekinili povezavo z vsemi ogroženimi informacijskimi sistemi, da napadalci niso mogli vdreti v varnostne strežnike.Sindikat delavcev pri JBS je medtem pozval vodstvo podjetja, naj delavcem izplačajo plačo tudi za dni, ko zaradi hekerskega napada ne delajo.Zaradi zaustavitve proizvodnje bodo pomanjkanje dobave mesa občutili številni supermarketi in tudi McDonald's. Pet največjih obratov JBS za predelavo govejega mesa je sicer v ZDA in po poročanju Bloomberga predstavljajo petino ameriške proizvodnje mesa.JBS je največji proizvajalec mesa na svetu, saj ima kar 150 obratov v petnajstih državah. Podjetje je leta 1953 v Braziliji ustanovil kmetijski veleposestnik in mesar. Z leti je JBS tako zrasel, da sedaj zaposluje 150.000 ljudi, največ pa predelajo govejega in prašičjega mesa.