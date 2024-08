Hezbolah, Hamas in Iran so napovedali maščevanje

V nadaljevanju preberite:

Danes so iranske oblasti v Teheranu organizirale pogrebno slovesnost za v sredo zjutraj v napadu z brezpilotnikom ubitega političnega voditelja Hamasa Ismaila Hanijo, ki se je v iranskem glavnem mestu udeležil inavguracije novega iranskega predsednika Masuda Pezeškiana, čigar reformistične ideje so v skrajno razgretem ozračju v regiji že vnaprej – pokopane. Pogrebno slovesnost je vodil iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei, ki je Izraelu obljubil ostro maščevanje. Hanijo bodo v petek pokopali v Dohi, kjer je živel zadnjih sedem let.

Nekaj ur po pogrebni slovesnosti v Teheranu, ki je postregla s predvidljivo koreografijo in vzkliki »Smrt Ameriki! Smrt Izraelu!«, je na jugu Bejruta potekal pogreb drugega – operativno prvega – človeka šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra, ki ga je, domnevnega načrtovalca napada na vasico na okupirani Golanski planoti, v katerem je bilo ubitih dvanajst otrok iz lokalne skupnosti Druzov, izraelska vojska ubila v sredo zvečer.