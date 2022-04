Hidravlično drobljenje kot blagoslov in prekletstvo

V nadaljevanju preberite:

Teksas je v ljudski domišljiji zaznamovala televizijska nadaljevanka Dallas z naftno in živinorejsko dinastijo Ewing, v zadnjem desetletju pa ga na energetski fronti označujejo neštete manjše vrtine za hidravlično drobljenje (ang. fracking). Z njim in horizontalnim črpanjem fosilnih goriv, ujetih med plasti skrilavcev, je sin grškega kozjega pastirja George P. Mitchell uresničil svojo ameriško zgodbo o uspehu in ZDA so si lahko spet vrnile izgubljeno energetsko neodvisnost ter prevlado v svetu. A skrb za okolje je pomembna in bo vplivala tudi na prihodnost razvoja ameriških energetskih virov ter s tem na mednarodne odnose. Obiskali smo teksaški Permski bazen.