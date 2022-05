Hollywoodska tožba stoletja se nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

Proces stoletja, kot nekateri imenujejo tožbo igralca Johnnyja Deppa proti nekdanji soprogi Amber Heard in tudi nje proti njemu, je približno na polovici in številni Američani so kot priklenjeni na televizijske ekrane in prve strani tabloidov. Poločitveno klanje z visokimi vsotami na tnalu dokazuje, da so lepi, bogati in slavni kot vsi drugi, vprašanje za milijon dolarjev pa je seveda, kdo bo zmagal.