Homo politicus, tovariš, Hrvat in katolik

V prispevku preberite:

»Umrl je dolgoletni župan Zagreba Milan Bandić. Svojcem, sodelavcem in prebivalcem Zagreba, pobratenega mesta Ljubljane, izrekamo iskreno sožalje. Milan Bandić je bil dolgoletni župan Zagreba, ki je skupaj z županom Zoranom Jankovićem ves čas uspešno sodeloval in gradil odlične odnose med mestoma,« so včeraj takoj po njegovi smrti objavili na spletni strani Mestne občine Ljubljana, ki z Zagrebom uspešno sodeluje na različnih področjih.



Za njim ostajajo številni veliki projekti in tudi afere, s katerimi si je nakopal okoli 250 kazenskih ovadb.