Hrvaška javnost bolj zaupa duhovnikom kot novinarjem

Civilno- in kazenskopravni postopki proti novinarjem in medijem kot ena od metod zastraševanja v naši južni sosedi niso nič nevsakdanjega. Tožba Hrvaške radiotelevizije (HRT) proti tamkajšnjemu novinarskemu društvu in vse več primerov cenzure ne le na nacionalki je le nekaj izhodišč za akcijo Hrvaškega novinarskega društva (HND) in sindikata hrvaških novinarjev Hrvaška radiotelevizija za vse, ne le zanje. O tem smo se pogovarjali s predsednico sindikata hrvaških novinarjev Majo Sever, eno od tistih, ki so bili na HRT, kjer je zaposlena, zaradi branjenja novinarstva in novinarjev na tapeti vodstva javnega zavoda, ki je po prepričanju nekaterih »podaljšana roka trenutne oblasti«.