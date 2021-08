Hrvaška s hladno glavo in vročim srcem v Kninu

V nadaljevanju preberite:

Danes je na Hrvaškem praznik, ko se bodo spomnili na enega najbolj svetih dogodkov v državi – obletnico Oluje oz. Nevihte, simbola vojaškopolicijske operacije, v kateri si je Hrvaška v devetdesetih letih prejšnjega tisočletja povrnila nadzor nad približno petino ozemlja, ki so ga v procesu razpada Jugoslavije s pomočjo JLA zasedli hrvaški Srbi. V Beogradu in Banjaluki vojaško operacijo še vedno vidijo kot največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni, ko naj bi bilo s hrvaškega ozemlja pregnanih kakih 200.000 Srbov. To so pravzaprav dnevi, ko se odnosi med sosedama vnovič zaostrijo.